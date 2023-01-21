Создают картинку войны: в ISW объяснили, зачем на крышах домов в Москве установили ПВО

Кремль активизировал свои усилия по подготовке населения России к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью в Москве в последние дни устанавливают системы противовоздушной обороны на крышах домов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны, которая стала более опасной для российского общества. Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне и последующим жертвам", — говорится в сообщении.

Такая демонстрация систем ПВО может быть также частью кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей российской столице.

Напомним, в Москве на административные здания начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны. В частности, он появился на крыше Минобороны, расположенной ориентировочно в 2 км от Кремля.

В Кремле уже успели отреагировать и заявить, мол, ничего о ПВО не знают. Спикер Путина Песков сказал, что такие вопросы следует задавать Минобороны, которое "отвечает за безопасность страны и столицы".

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации назвали фейками видео и фото систем ПВО на крышах в Москве.

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