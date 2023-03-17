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Сожгли паспорта РФ и скрывались: в Херсоне супруги работали на россиян и доносили на военных ВСУ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сожгли паспорта РФ и скрывались: в Херсоне супруги работали на россиян и доносили на военных ВСУ

Фото: Государственное бюро расследований

Предателей разоблачили во время стабилизации в Херсоне.

В Херсоне разоблачили парочку коллаборантов: супруги согласились сотрудничать с оккупантами и сдавали россиянам местных патриотов.

Об этом сообщает ДБР.

Правоохранители разоблачили трех жителей Херсона, которые добровольно согласились работать на россиян и сдавали оккупантам украинских патриотов и военных АТО и ООС.

© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Супруги и еще один мужчина согласились работать в фейковом "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Они выполняли все указания окупантов и доносили на патриотов Украины в Херсоне. А другой мужчина убеждал своих знакомых работать на оккупационный режим и разносил листовки о "преимуществах России".

© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Все трое подозреваемых получили российские паспорта, однако после деоккупации Херсона супруги сожгли их и скрывались от следствия. Однако их разоблачили во время стабилизационных мер.

© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Все трое сообщены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Напомним, российские агрессоры не выпускают предателей Украины из Херсона в Крым или ловят, когда те пытаются скрыться, и возвращают обратно.

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Дата публикации
Просмотры
159
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