Сожжение пехоты в штурмах под Покровском сказывается на оккупантах: в ВСУ рассказали о десятках тысяч вражеских потерь

У россиян сейчас преимущество только в живой силе, пехоте, но оно тоже истощается, и преимущество врага постепенно спадает.

На Покровском направлении горячо — там произошло 47 боестолкновений. Это почти половина всех боев на восточном фронте. И это подтверждает, что враг не оставил своих планов обойти и захватить Покровск.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире "Суспільне.Новини".

По словам Трегубова, основные бои сейчас идут в районе юго-западнее Покровска. Там есть как примеры успешных контратак Сил обороны, так и отдельных попыток россиян зацепиться за те или иные населенные пункты. Однако сожжение человеческого ресурса в непрерывных атаках уже сказывается на оккупантах. Они действуют не так агрессивно.

"У россиян сейчас преимущество только в одном. Это непосредственно живая сила, пехота. Но они тоже истощаются, и их преимущество потихоньку спадает. Поскольку они несут большие потери в личном составе. Это десятки тысяч человек. Ну, если, например, за прошлый месяц безвозвратных потерь, то только на Покровском направлении — семь тысяч", — отметил он.

Напомним, Россия под Покровском положила больше людей, чем во время Второй чеченской войны. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне там потеряли 7 тысяч человек безвозвратно и 15 тысяч в целом. Это с ранеными, пропавшими без вести и т.д.

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