Сожженная техника оккупанта на Крещатике почти вся двигалась на Киев, и такая же на фронте появляется каждый день

Среди подбитых танков и артиллерии на Крещатике немало техники, которой у Украины не было на вооружении. Впрочем, ту, которую удается восстановить – армейцы уже успешно используют на фронте, говорится в ТСН.

Более 80 образцов захваченной в боях рашистской техники выискивались на импровизированный парад на главной улице Украины. К ней на ознакомление ведет журналистов генерал-майор Сергей Корнийчук, который в 2019-2020-х годах руководил Генеральным штабом Вооруженных сил и хорошо знает не только украинскую технику, но и враждебную. Некоторые есть в обеих армиях на озюроении, как-то пушка «Акация». "Так получилось, что я вас привел на эту выставку, я сам по специальности артиллерист и я начинал свою службу именно на такой пушки", — говорит он.

И таких захваченных у рашистов пушек уже десятки. Разбомбленные – пошли на металлолом, другие – восстановили и успешно воюют против самих орков. Рядом подбита тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек". Она способна накрывать огнем территорию более чем в 6 гектаров. Это не первый «Солнцепек», который наши воины подбили или захватили у рашристов.

Также читайте В элитном районе Берлина выставили автомобиль из Бучи, в котором оккупанты расстреляли четырех украинок

«Самое ужасное оружие, потому что оно использует термобоеприпасы объемного взрыва… Они сегодня используют практически все, кроме ядерного оружия и химического оружия», — добавляет Сергей Корнийчук.

Почти вся эта выставленная военная техника двигалась на столицу. Но наши армейцы изрядно "отчернобаили" большинство рашистских подразделений.

Пока это не парад нашей победы, говорит генерал. Впрочем, в таком виде вражеская техника появляется на фронте каждый день. И когда-нибудь пополнит и эту коллекцию. Все эти экспонаты простоят на Крещатике еще несколько дней, чтобы показать на весь мир, что Россия должна лежать в руинах.

Читайте также:

В Николаевской области военные отбили у врага желание идти в наступление

Военные на украинско-белорусской границе рассказали, как подготовились к встрече врага

После того, как ВСУ остановили врага на Запорожье, россияне прибегают к тактике выжженной земли