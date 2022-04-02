Сожженные и разграбленные дома, российская техника и остатки снарядов вокруг: как выглядят освобожденные Козаровичи

Освобожденные села на Северной Киевщине со слезами встречали украинских военных

Сожжены или разграблены дома местных, российская техника в огородах и мусор везде, где жили оккупанты. Это оставили после себя россияне, когда сбежали из сел на Северной Киевщине. Козаровичи, Дымер, Демидов, Иванков – снова под контролем украинской армии.

Об этом говорится в ТСН.

Еще накануне здесь была горячая линия фронта. Теперь, развевается украинское знамя. О жестоких боях здесь свидетельствуют не только дотла сожженные усадьбы, но и остатки вражеских ракет – здесь запустившийся из Беларуси хвостовик от «Искандера», до границы, с которой здесь сотни километров. Часть ракеты приземлилась прямо посреди узкой улицы, дома на которой чудом уцелели. Бомбили россияне и авиацией, особенно когда отсюда выходили их войска.

«Вылетал вертолет, прикрывавший уход их колонн, которые очень поспешно покидали территорию», – говорят бойцы.

Но сейчас все стихло. А слухи, что в село вошла украинская армия, быстро разнеслись среди местных, которые понемногу начали выходить навстречу. «Спасибо за то, что они пришли и избавили нас от этих захватчиков. И деток наших», — благодарят местных.

Одна из семей от обстрелов скрылась из столицы на окраине, но война догнала их и здесь. «Страшно было, обстрелы постоянные, боишься все время. Никогда не знал, что тебя ждет в ту или иную секунду», – говорят люди.

Армейцы идут по улицам села, а под ногами трещат осколки от мин. Вокруг разбросаны не разорванные снаряды. «Вот БМП по нам работало, а это «Птур» – вероятно не сработал», – показывают остатки военные.

А на порог кое-где поврежденных домов выходят люди, которые кажется, глазам не верят, что перед ними наконец-то украинская армия. Но когда слышат украинский язык, бросаются обнимать солдат и не сдерживают слез.

Оккупанты прямо среди домов обустроили себе лагерь. Блок-пост, там дальше капониры, где держали технику. Во дворе сдетонировал КАМАЗ с их оружием. Где жили — все превратили в помойку.

Из домов местных оккупанты тянули все, что видели. Даже стиральные машины и плиты пытались унести с собой. Что не смогли украсть, просто расстреливали. Местные легковушки враги еще и промаркировали так же, как и свою технику. Как обворовывают дома соседей, люди видели из окон. Но выйти боялись, потому что каждый день не досчитывались односельчан. «Людей забирали прямо из села. Здесь парня, наши уже в Дымер пришли, а его до сих пор нет», — рассказывают местные жители.

Неделю в плену россиян пробыл и Анатолий. Он крепко сжимает в руках несколько ломтиков хлеба, который принесли армейцы. Говорит, не ел хлеба слишком давно.

«Я ездил, помогал людям, хлеб все остальное. Приехали 4 машины. Думал о жене, она кричала, не убирайте. Меня забрали просто не за что», — убеждает мужчина.

Забрали мобильный телефон, затем избивали. Заподозрили, что помогает украинской армии. Мужчина радуется, что вернулся домой живой.

За месяц оккупации в Козаровичах исчезло не менее 10 человек. Их и пленных из соседних деревень россияне держали в подвалах на предприятии по производству окон в соседнем Дымере. Теперь их там нет, говорят местные. И предполагают, что русские войска могли их забрать с собой, как прикрытие, чтобы вооруженные силы не расстреливали колонны техники, которые бежали в сторону Беларуси.

О похищении уже доложены Центр по обмену пленных, СБУ, Офисы президента и прокуратура.

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