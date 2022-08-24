Сожженные пассажирские вагоны и автомобили: жуткие фото с места ракетного удара на Днепропетровщине

Российские оккупанты 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области.
Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили травмы.
Телеграмм-канал "Оперативный ВСУ" опубликовал первые кадры с места трагедии.
На фото видны многие сожженные пассажирские вагоны и гражданский автомобиль. Судя по фото, никакой военной техники на станции на момент трагедии не было. Россияне прямо на День Независимости убили по меньшей мере 15 украинцев.
Известно, что горят еще 4 вагона.
Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, где находились дети. Их пришлось извлекать из-под завалов.
В результате обстрела погибла 11-летняя девочка.
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