Сожженные пассажирские вагоны и автомобили: жуткие фото с места ракетного удара на Днепропетровщине

Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили травмы.

Телеграмм-канал "Оперативный ВСУ" опубликовал первые кадры с места трагедии.

На фото видны многие сожженные пассажирские вагоны и гражданский автомобиль. Судя по фото, никакой военной техники на станции на момент трагедии не было. Россияне прямо на День Независимости убили по меньшей мере 15 украинцев.

Известно, что горят еще 4 вагона.

Фото: телеграмм-канал "Оперативный ВСУ"

Фото: телеграмм-канал "Оперативный ВСУ"

Фото: телеграмм-канал "Оперативный ВСУ"

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, где находились дети. Их пришлось извлекать из-под завалов.

В результате обстрела погибла 11-летняя девочка.

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