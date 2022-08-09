Сожженный самолет и поврежденные дома: в оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки"

На военном аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы.

Минобороны государства-оккупанта заявило о том, что там произошла "детонация боеприпасов". В Сети уже публикуют последствия мощных взрывов.

На одном из кадров видны поврежденные домов во временно оккупированном Крыму. Видео записывали с пожарного автомобиля. Автор говорит, что взрывы были настолько мощными, что в домах в километре от эпицентра возгорания вылетели окна.

"В домах нет окон. И это в километре от места взрыва", — говорит автор видео.

Также в Сети опубликовали видео с остатками российского самолета. Он обгорел из-за взрывов.

Военный журналист Роман Бочкала заметил, что судя по короткому видео на военном аэродроме в Новофедоровке сгорело немало самолетов.

"На данный момент известно, что на открытых площадках аэродрома "Саки" за 4 часа до удара находились: 13 Cу-30СМ, 12 Су-24М/Р, 1 Ил-76, 6 Ми-8", — написал Бочкала.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

В Министерстве обороны РФ заявили на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Также в ведомстве сообщили, что взрывы во временно оккупированном Крыму вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.

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