Сознательная провокация: российские самолеты обстреляли Беларусь на границе с Украиной

Это – сознательная провокация оккупанта.

Российские самолеты 11 марта в 14.40 атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Русские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, осуществили бомбардировки украинской территории после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине. Такая атака и действия россиян на население пункты Беларуси являются сознательной провокацией!", — говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ подтвердило информацию.

"Сегодня в 14.30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома ДУБРОВИЦА (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п.ГОРОДИЧИ и ТУМЕНЫ, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту КОПАНИ (Беларусь). Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это ПРОВОКАЦИЯ! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - подчеркнули в ВСУ.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, сейчас российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси. Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.