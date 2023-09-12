"Сознательно и добровольно": Путин нафантазировал, сколько контрактников присоединилось к армии

Якобы, каждый день 1000-1500 человек приходят подписывать контракт.

Президент-диктатор России Владимир Путин заявил, что якобы еще 270 тысяч человек подписали контракты на службу в качестве "добровольцев".

Об этом заявил Путин, выступая на Восточно-экономическом форуме.

"Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Диктатора также заявил, мол, каждый день 1000-1500 человек приходят подписывать контракт. Что больше — он подчеркивает, будто военные знаю, что их ждет, но сознательно идут на войну.

"Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ждет, что они могут жизнь отдать за родину, все равно идут сознательно и добровольно", — отмечает Путин.

Как сообщалось, в России официально запустили процесс новой так называемой "долевой мобилизации" – Шойгу подписал приказ о новой волне. Во время нее хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

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