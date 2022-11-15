Сознательно спланированный "привет" от России: Подоляк – об ударах по территории Польши

Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора, отметил советник главы Офиса президента.

Удары по территории Польши – не случайность, а сознательно спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора. Ru-террористический режим должен быть остановлен. Соболезнования семьям погибших", — написал Подоляк.

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Напомним, что по информации польских СМИ, во второй половине 15 ноября, во время российской атаки по Украине, в городе Пшеводув на территории Польши раздался взрыв, в результате которого погибли два человека. По сообщению СМИ Польши, причиной стали две российские ракеты.

Позже появилась информация, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о срочном созыве Совбеза. Представитель правительства Польши Петр Мюллер отметил, что подробности обнародуют после совещания.

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