"Сознательный террор": Зеленский отреагировал на вражеские удары после Пасхи

Враг возобновил атаки по украинским городам

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После окончания так называемого «пасхального перемирия» российская армия возобновила атаки по украинским городам. Жестокие циничные удары по гражданским людям враг нанес в Харькове, Запорожье, Одессе и еще в ряде областей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. Циничный удар. Пожар был в нескольких районах города. Сегодня же был жестокий удар по Запорожью — авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая — гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким», — написал Зеленский.

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По последней информации, в результате удара по Запорожью ранения получили 26 человек, четверо из них — дети в возрасте от 3 до 16 лет.

Также в ночь на вторник, 22 апреля, российские дроны атаковали Одессу. В течение дня враг также нанес удары по Сумщине, Харьковщине, Донетчине и южным областям Украины.

«Все это абсолютно сознательный российский террор, прекращаемый одним приказом, но приказом в России и российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине», — отметил президент.

Он напомнил, что Украина предлагала продлить режим тишины после Пасхи и масштабировать его до полного прекращения огня, в том числе и на фронте.

«Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, «пасхальное перемирие» Путина стало прикрытием для подготовки массированного наступления. Российские оккупанты использовали время «перемирия» для подтягивания пехоты к линии фронта, включая вооружение.