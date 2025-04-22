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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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"Сознательный террор": Зеленский отреагировал на вражеские удары после Пасхи

В течение суток 22 апреля враг нанес удары по Запорожью, Харькову, Одессе и ряду населенных пунктов в нескольких областях

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Россияне нанесли удар по Запорожью

Враг возобновил атаки по украинским городам

После окончания так называемого «пасхального перемирия» российская армия возобновила атаки по украинским городам. Жестокие циничные удары по гражданским людям враг нанес в Харькове, Запорожье, Одессе и еще в ряде областей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. Циничный удар. Пожар был в нескольких районах города. Сегодня же был жестокий удар по Запорожью — авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая — гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким», — написал Зеленский.

По последней информации, в результате удара по Запорожью ранения получили 26 человек, четверо из них — дети в возрасте от 3 до 16 лет.

Также в ночь на вторник, 22 апреля, российские дроны атаковали Одессу. В течение дня враг также нанес удары по Сумщине, Харьковщине, Донетчине и южным областям Украины.

«Все это абсолютно сознательный российский террор, прекращаемый одним приказом, но приказом в России и российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине», — отметил президент.

Он напомнил, что Украина предлагала продлить режим тишины после Пасхи и масштабировать его до полного прекращения огня, в том числе и на фронте.

«Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, «пасхальное перемирие» Путина стало прикрытием для подготовки массированного наступления. Российские оккупанты использовали время «перемирия» для подтягивания пехоты к линии фронта, включая вооружение.

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