"Спали на поддонах, в туалет — под конвоем или под себя": как россияне мордовали украинцев на Харьковщине

До 24 февраля в селе Цуповка проживало около тысячи человек. Сегодня же не более десятка.

Село Цуповка на севере Харьковщины, как и многие другие населенные пункты региона находилось под оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Оккупантов отсюда выбили в сентябре во время контрнаступления ВСУ.

В Нацгвардии показали, как живет деоккупированная деревня и что рассказывают местные о преступлениях захватчиков.

До 24 февраля в Цуповке проживало около тысячи человек. Сегодня же не более десятка. Местный житель Сергей рассказал, как удалось выжить во время оккупации.

Ужасы оккупации и плен

По словам Сергея, ему пришлось посидеть под арестом россиян.

"В туалет ходили под конвоем, справлять нужду в бутылочку возле себя, потом выносишь. Все лежали на деревянных поддонах, набрасывали тряпки и там спали. Военнопленных, до шестидесяти лет, заставляли грузить боекомплекты, убирать территорию и выполнять другие хозяйственные работы. Было, что их будили и ночью", — говорит житель Харьковщины.

Кроме военных, в плену были также гражданские

"Гражданских привозили в основном, если кто-то на кого-то пожаловался. Натягивали мешок или сумку на голову, заводили руки за спину, обвивали несколько раз, чтобы не убежал и снимали только потом, когда заводили в помещение", — рассказывает Сергей.

Он говорит, что время проведенное в подвале показалось ему вечностью, но пыток он избежал.

"Была ситуация, когда один молодой парень, служивший в украинской армии связистом, незадолго до войны получил месяц отпуска, и он приехал сюда домой. Когда началась оккупация, его задержали и взяли в плен. В Гоптовку приезжали в столовую, привозили продукты, конвоиры не внимали, поэтому ему удалось передать родным записку. В записке он указал, что в плену не только военные, но и гражданские", — отмечает экс-плененный.

За эту записку оккупанты начали мордовать всех заключенных.

"Нас всех ночью подняли, у оккупантов же психология Советского Союза. Я сплю, меня ударили по голове, фонарь в глаза, сказали вставать, выносить все вещи, делать приседания. Были две камеры большие и одна маленькая — одиночная, в которой тоже мужчина сидел, не давали с ним общаться. Я там был не один, со мной был еще мой сосед, но они фактически разъединяли нас всех... Давить на нас не было смысла, потому что они не имели никаких доказательств. Однако когда нас оттуда выпустили, то предупредили, чтобы мы никому ничего не рассказывали, потому что будут последствия.. Когда здесь были россияне, мы молчали и даже боялись по улице пройтись, потому что лишний выход из дома — это излишняя неприятность", — вспоминает мужчина.

Сопротивление

Даже во время оккупации гражданские жители пытались сопротивляться россиянам, хотя случались коллаборанты, которые "доносили" на земляков.

"Был обстрел, горел соседний дом, я вышел на улицу. У них стояла машина "УАЗ" и "Нива", на которой ездил ФСБшник, он сразу подбежал к машине, выругался, сел и уехал. А те, кто обычно ездил на УАЗе , прятались в двухэтажном доме, я подошел посмотреть – в авто была пробита проводка, завести его было невозможно.

Они из машины выгрузили три ящика, в двух ящиках были мины противотанковые ТМ-62М – круглые большие, в другом ящике – мины ОЗМ-72. Машина стояла рядом с моим домом, думал если разразятся эти мины, то здесь все разнесет. Когда завершился обстрел, уже выгорело все, а они – смотрю не появляются – я пошел к машине, заглянул в нее, открыл ящики и мины потихоньку к колодцу отнес, шесть штук бросил в воду – вкручивающиеся мины и детонаторы. Те, которые меньше мины, но тоже тяжелые ОЗМ-72, тоже бросил в болото, а ящик с затворами спрятал. Насколько это помогло, я не знаю. Потом нашим ребятам показал", — вспоминает Сергей.

Местные похищали у врага боеприпасы для ВСУ

По информации Нацгвардии, подобных историй десятки. Некоторые рискуя жизнью воровали и прятал ироссийские боеприпасы, кто-то выменял их на алкоголь, другие портили технику захватчиков.

После деоккупации было найдено несколько импровизированных схронов, в частности, в так называемой "серой зоне". В одном из них были обнаружены десятки ящиков с минами 120 мм.

"Люди бережно отложили те из них, которые по их мнению, поставлялись мобилизованным "ЛДНРовцам" уже непригодными для стрельбы. Их догадки подтвердили наши минометчики и инженеры, которые вовсю воспользовались трофейными боеприпасами", — говорится в сообщении.

Как живет село сейчас

Сергей забил побитые окна пленкой. Он заготавливает дрова, ведь это единственный способ согреться. На улицах лежат провода электросетей – их пока не восстановили. Нацгвардейцы уверяют, что, по возможности, поддерживают жителей освобожденных территорий.