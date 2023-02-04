Спартц заявила о намерении уйти из Конгресса США: какая причина

Спартц не будет баллотироваться ни на один государственный пост в 2024 году

Член Конгресса США от Республиканской партии в штате Иллинойс Виктория Спартц рассматривает возможность покинуть американский законодательный орган. Кроме того, она заявила, что не будет баллотироваться ни на один государственный пост в 2024 году.

Об этом пишет CNN.

По словам конгрессменки, политическая карьера занимает слишком много времени.

"Мне, как матери двух старшеклассниц, очень трудно совмещать работу и время с семьей. Я понимаю, что больше времени должен проводить дома, вместе с дочерьми, поэтому в 2024 году не буду баллотироваться ни на одну должность", — подчеркнула Спартц.

Также читайте ВСУ осваивают управление Challenger 2: в Минобороны рассказали детали

Она поблагодарила избирателей и пообещала, что не подведет их ожидания.

"Я выиграла много тяжелых битв за людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько в течение следующих двух лет", — отметила Спартц.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии США неудовлетворены критикой украинского руководства со стороны конгрессвумен Виктории Спартц.

Читайте также: