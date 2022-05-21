Спас около полусотни человек из-под обстрелов: на Волыни простились с Героем Тарасом Свистаком

Спас около полусотни человек из-под обстрелов: на Волыни простились с Героем Тарасом Свистаком

Тарас Свистак погиб еще 16 мая во время артиллерийских обстрелов. Ценой своей жизни ему удалось вынести с поля боя своих раненых собратьев. Не так давно боец 14-й отдельной механизированной бригады получил звание капитана, однако отпраздновать это вместе со своей семьей мужчина не успел.

Учился Тарас во Львовской академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. На официальной странице заведения в сети Facebook отметили: "В боях с коварным врагом Тарас Свистак всегда был непоколебимым, мужественным и храбрым. Неоднократно поощрялся командованием 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого за качественное выполнение боевых заданий… Тарас был прекрасным человеком и отменны артиллеристом! Не простим врагу и отомстим!".

Волинянин Тарас Свистак отбыл в зону проведения операции Объединенных сил сразу после завершения обучения в Национальном... Опубликована Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Пятница, 20 мая 2022 г.

Сразу после окончания учебы отбыл в зону проведения ООС. Собратья рассказали, что Тарас ценой собственной жизни с ранением вывез из-под обстрелов минимум 45 защитников. По их словам, он перед гибелью дважды ездил под обстрелы за ребятами. В то время мужчина сам ранился — правая рука полностью не функционировала.

В последний путь Героя провожали всем селом Садив Торчинской громады. Сельский голова Юрий Кревский на похоронах отметил, что в честь Тараса Свистака хотят назвать одну из улиц. Также завуч сельской школы Виктор Ящук сообщил, что организация "Козацкая республика", которая уже функционирует 21 год в Садивском лицее, будет называться "имени Тараса Свистака".

У Героя остались жена и маленький сын.

Помочь семье Тараса Свистака – жене Андриане с маленьким сыном – 5168 7554 3298 9289.

Фото: Наталья Тарковская

Фото: Наталья Тарковская

Фото: Наталья Тарковская

Фото: Наталья Тарковская

Фото: Наталья Тарковская

Фото: Наталья Тарковская

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