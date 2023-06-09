Спас военный, который проходил мимо: что известно о последствиях ракетного удара по Умани (фото)

В результате ракетного удара по Умани десять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, оккупанты попали в абсолютно гражданские объекты: в пустой цех с/х предприятия и автомойку.

"Второй случай сложный — оживленная улица, магазины. Автомойка разрушена дотла. К счастью, работников на тот момент уже не было — вовремя закрылись. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания", — рассказал Табурец.

В настоящее время десяти пострадавшим оказали медпомощь, в больницах остаются два человека.

"Одна пациентка – прохожая, которая была вблизи места попадания ракеты, – в тяжелом состоянии. Транспортировали ее для дальнейшего лечения в столичную больницу. Женщина получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, который имел с собой аптечку и наложил турникет. Также состояние средней тяжести у еще одной потерпевшей – оказываем ей всю необходимую помощь", — рассказал глава Черкасской ОВА.

Напомним, российские захватчики вечером 8 июня обстреляли ракетами Уманский район Черкасщины. Враг попал по автомойке и промышленному предприятию. Сначала было известно о восьми пострадавших, однако теперь их стало больше.

В Сети появилось видео момента ракетного удара по супермаркету в Умани 8 июня.

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