Спасал энергосистему Украины: во время массированной атаки 25 декабря погиб энергетик

Ему было всего 51 год, он пытался работать до последнего.

На Рождество Россия совершила массированную атаку по всей Украине, были многочисленные отключения света и повреждения электросетей. В результате атаки погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате обстрелов и ракетных ударов значительная часть страны подверглась многочисленным отключениям электричества, а также были повреждены важные энергетические объекты.

"Дмитрию был 51 год. Он посвятил профессии энергетика более 30 лет. Долгое время работал на Запорожской ТЭС. После оккупации Энергодара трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании, где продолжал битву за свет последние полтора года", — говорится в сообщении.

Эта трагическая потеря стала еще одним напоминанием о мужестве и преданности наших энергетиков, которые, несмотря на постоянную опасность, продолжают работать, чтобы обеспечить Украину светом.

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Напомним, Польша активизировала военную авиацию в среду, 25 декабря. Самолеты подняли в воздух из-за массированной российской атаки по Украине.

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