"Спасать "вагнеровцев" под Бахмутом никто не будет": политтехнолог рассказал о поражении РФ

Российский публицист и политтехнолог Станислав Белковский считает, что Министерству обороны и Генштабу РФ выгодно поражение "вагнеровцев" под Бахмутом на Донетчине, чтобы заткнуть рот их главарю Евгению Пригожину и унизить его. Ведь давно не секрет, что между Минобороны РФ и Пригожиным есть конфликт через борьбу за влияние.

Об этом Белковский рассказал журналистке Юлии Латыниной, пишет УНИАН.

"Это прекрасный шанс от него избавиться. Прекрасный шанс разгромить Пригожина под Бахмутом украинскими руками. Здесь можно нанести удар самому Пригожину, заткнуть ему рот и прекратить его постоянные рассуждения о том, что у него самое боеспособное подразделение в российских войсках, и что только он способен на большие результаты, а руководство Минобороны и Генштаба – "кретины", – отметил он.

По его мнению, военное руководство РФ готово пожертвовать Бахмутом, за которое они пытаются безуспешно сражаться уже несколько месяцев, лишь бы Пригожин не приписал себе "победу" в битве за город.

Напомним, военный ВСУ рассказал, что в Бахмуте необходимо небольшое количество мотивированных солдат, чтобы выбить россиян, не умеющих воевать в стрелковых столкновениях.

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