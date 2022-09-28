Спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов школы в Донецкой области

Спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов здания школы в Николаевке Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, в результате ракетного удара со стороны российских оккупантов произошло частичное разрушение с первого по третий этажи 3-этажного здания школы №1.

"В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 года рождения. Произведен разбор 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены”, — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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