Спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов школы в Донецкой области

Украинские спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в Николаевке.
Спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов здания школы в Николаевке Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, в результате ракетного удара со стороны российских оккупантов произошло частичное разрушение с первого по третий этажи 3-этажного здания школы №1.
"В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 года рождения. Произведен разбор 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены”, — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.
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