Спасатели и медики в эпицентре попадания в Киеве пытаются достать людей из-под завалов: уже найдены два тела

Столицы пережила атаку дронов-камикадзе, один из них попал в жилую пятиэтажку в центре города, несколько этажей обрушились.

Спасатели и медики первыми прибыли в эпицентр попадания и до сих пор пытаются достать людей из-под завалов, говорится в ТСН.

Уже во второй раз этот квартал стал мишенью обстрела оккупантов, на этот раз снаряд попал в жилой дом.

Киевлянка Елена пыталась как можно скорее пробраться к 5-ти этажам, где живет ее мама. Еще утром после первого взрыва она говорила с ней по телефону, а теперь она просит о спасении. "Она говорит, звони кому-нибудь, меня завалило", — рассказывает женщина.

Два спасательных крана приезжают в завалы, бетонные перекрытия нескольких этажей сложились как карточный дом, на них работают спасатели и пытаются поднять хоть что-нибудь.

Рядом работают эксперты и собирают остатки того, что вероятнее всего попало в 5-этажку.

Весь квартал задымлен. Жители квартир из стоящих рядом и уцелевших домов говорят, что находиться через дым и вонь внутри там просто невозможно, поэтому во дворе все больше людей.

Ближе к разрушенному дому подойти, даже его жильцам, не позволяет полиция, потому что слишком опасно. Скорая одна за другой уезжают из квартала, еще почти десяток машин дежурят на подхвате у спасателей. Те спешат поднять хоть несколько бетонных перекрытий и надеются спасти людей.

Уже известно, что из-под завалов спасатели извлекли тела двух жертв, известно о 4 раненых. Спасателям удалось спасти и кота.

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