Спасатели ликвидируют последствия боевых действий в Донецкой и Луганской областях: подробности

Спасатели ликвидируют последствия боевых действий в Донецкой и Луганской областях: подробности

За день потушили 6 пожаров и дважды помогли населению.

В течение суток 3 марта подразделения ГСЧС Донецкой и Луганской областей совершили 8 выездов на ликвидацию последствий боевых действий.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.