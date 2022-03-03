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Спасатели ликвидируют последствия боевых действий в Донецкой и Луганской областях: подробности

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Спасатели ликвидируют последствия боевых действий в Донецкой и Луганской областях: подробности

Операция объединенных сил / Facebook

За день потушили 6 пожаров и дважды помогли населению.

В течение суток 3 марта подразделения ГСЧС Донецкой и Луганской областей совершили 8 выездов на ликвидацию последствий боевых действий.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

  • В Попасной чрезвычайники разобрали завалы жилых домов, под которыми находились люди. Спасли двоих детей, один мужчина получил травмы. Нашли тело погибшей женщины.
  • В настоящее время повреждена крыша спортзала ОШ №16 в Лисичанске.
  • В связи с прекращением электроснабжения, отсутствует водоснабжение в Карбонит и в направлении Золотое-Север. Без водоснабжения временно остается квартал Солнечный в населенном пункте Золотое – 6500 абонентов.
  • В результате обстрела перекрыта засов газовой трубы диаметром 80 мм в Боровеньках. Без газоснабжения осталось 209 абонентов.
  • Поврежден газопровод детского сада №19 в Лисичанске.
  • В результате обстрелов Лисичанска в районе завода "Резиновых технических изделий" поврежден газопровод "Северодонецк-Лисичанск-Рубежное" диаметром 500 мм. Газоснабжение переведено на резервные трубопроводы. Утечка газа ликвидирована.
  • В результате обстрела перекрыта задвижка газопровода высокого давления диаметром 150 мм на выходе ГРС "Сиротино". Без газоснабжения остались Боровское, Вороново, Сиротино – всего 2529 абонентов.
  • Эвакуировано 550 человек.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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