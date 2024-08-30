Спасатели ликвидируют последствия обстрела города Курахово Донецкой области: погиб один человек (фото)

Из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели достали одного раненого и изъяли тело погибшего человека.

Враг днем 30 августа в очередной раз целенаправленно обстрелял гражданскую инфраструктуру города Курахово Покровского района Донецкой области. Россияне попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели достали одного раненого и изъяли тело погибшего человека.

Поисково-спасательные работы завершены.

На территории одной из местных больниц чрезвычайники ликвидировали пожар.

Огнем уничтожены четыре автомобиля.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров в разрушенном складском помещении и дачном доме.

Последствия обстрела города Курахово / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Напомним, РФ сбросила авиабомбу на здание в Покровском районе: погибла целая семья.