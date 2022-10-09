Спасатели показали, что происходит на месте разбомбленной россиянами многоэтажки в Запорожье (фото)

В Запорожье продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов, нанесенных армией Российской Федерации этой ночью, 9 октября.

На месте вражеской атаки в Запорожье работают 110 спасателей, 24 единицы техники, волонтеры и психолог.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате атаки РФ разрушен подъезд многоэтажки с 1 по 8 этаж. В одной из квартир была обнаружена женщина, которую психолог вывел на свежий воздух.

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Спасатели также применили автолестницу "IVECO Magirus", чтобы демонтировать бетонное перекрытие здания на высоте более 20 метров.

К поиску и оказанию помощи пострадавшим на месте происшествия работают 5 волонтеров и 1 психолог Запорожского отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, а также 6 специалистов Общественной организации "Вогник.Запоріжжя".

Напомним, российские захватчики выпустили 9 октября по Запорожье более 16 ракет, почти все из них попали в жилые дома. Армия страны-террористки ударила по городу с временно оккупированных территорий Мелитополя и Бердянска тремя разновидностями ракет.

В результате массированного обстрела погибли 12 человек, пострадали еще 49 мирных людей, в том числе дети.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвавший обстрел жилых домов в Запорожье абсолютным злом. Он заверил, что россияне будут отвечать за преступление.

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