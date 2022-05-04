Спасатели показали, как убирают Тростянец после нашествия российских оккупантов: видео

Город Тростянец Сумской области постепенно возрождается после деоккупации от российских убийц.

Местные жители, спасатели и волонтеры делают все возможное, чтобы расчистить город после того, как его разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Тростянец Сумской области постепенно возрождается. И сумчане, и спасатели, и неравнодушные люди и волонтеры прилагают усилия, чтобы как можно быстрее очистить свою землю. Не пожалейте 3 минуты вашего времени на это видео. Посмотрите на смелых и трудолюбивых людей, которые любят Родину и никогда променяют свою свободу на российские сказки об "адиннароде", легенды о вкусной советской колбасе и пломбире", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, украинские саперы заканчивают разминирование Тростянца в Сумской области. Сотни объектов и участков уже проверили. Но людей все равно просят быть осмотрительными.

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