Спасатели показали последствия ракетного удара по Одесской области (фото)

Утром Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации РФ.
В результате утреннего ракетного удара России по Одесской области произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали спасатели.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.
В результате удара пострадали четыре человека, из них – один ребенок, поврежден легковой автомобиль.
Для ликвидации последствий привлекли три единицы техники и семь спасателей.
Напомним, 16 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области самолетами стратегической авиации.
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