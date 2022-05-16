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Спасатели показали последствия ракетного удара по Одесской области (фото)

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Спасатели показали последствия ракетного удара по Одесской области (фото)

Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Утром Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации РФ.

В результате утреннего ракетного удара России по Одесской области произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар, который ликвидировали спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате удара пострадали четыре человека, из них – один ребенок, поврежден легковой автомобиль.

Для ликвидации последствий привлекли три единицы техники и семь спасателей.

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Напомним, 16 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области самолетами стратегической авиации.

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