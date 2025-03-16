Спасатели показали последствия удара РФ по дому в Чернигове: какая ситуация

К счастью, обошлось без жертв.

В Чернигове всю ночь продолжались спасательные работы после попадания российского БПЛА в жилой дом. В результате обстрела частично разрушены два этажа пятиэтажки, повреждены припаркованные рядом автомобили и дома в частном секторе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Чернигова 15 марта

"Спасатели продолжают разбирать завалы, а саперы проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

На месте развернут Пункт несокрушимости, где жители могут получить необходимую помощь.

Последствия обстрела Чернигова 15 марта

Напомним, ночью на 15 марта российский беспилотник попал в девятиэтажку в Чернигов и. Пока информации о пострадавших нет.

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