Спасатели показали последствия удара РФ по дому в Чернигове: какая ситуация

К счастью, обошлось без жертв.
В Чернигове всю ночь продолжались спасательные работы после попадания российского БПЛА в жилой дом. В результате обстрела частично разрушены два этажа пятиэтажки, повреждены припаркованные рядом автомобили и дома в частном секторе.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Спасатели продолжают разбирать завалы, а саперы проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
На месте развернут Пункт несокрушимости, где жители могут получить необходимую помощь.
Напомним, ночью на 15 марта российский беспилотник попал в девятиэтажку в Чернигов и. Пока информации о пострадавших нет.
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