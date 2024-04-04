Спасатели, полицейские и гражданские: возросло количество пострадавших в результате атаки "Шахедов" по Харькову

Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 8:30 в результате ночной массированной атаки "Шахедов" на Харьков 12 человек получили ранения.

Об этом сообщили Общественному Харькову в пресс-службе облпрокуратуры.

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По данным областной прокуратуры, среди пострадавших — девять гражданских, медсестра, спасатель и полицейский. Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия выпустила по Харькову 15 "Шахедов", часть из них — сбили, однако, к сожалению, есть попадание. Целью стали жилые кварталы города. Попадание зафиксировали в Новобаварском, Слободском и Салтовском районах.

Напомним, в Сети появились кадры спасения людей из-под завалов в Харькове. Смотрите кадры по этой ссылке.

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