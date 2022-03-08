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Спасатели Польши помогут семьям погибших украинских колег

Спасатели Польши помогут семьям погибших украинских колег

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Спасатели Польши помогут семьям погибших украинских колег

ТСН.ua

Открыт счет для сбора благотворительных средств.

Спасатели из Польши выступили с инициативой помочь семьям украинских коллег, погибших во время войны с российскими захватчиками.

Открыты расчетные счета, на которые будут приниматься благотворительные средства.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Каждый желающий имеет возможность поддержать семьи спасателей из Украины, которые потеряли кормильцев.

Реквизиты созданного счета:

Получатель: ГСЧС Украины/State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA96322313000002530500000297

Напомним, украинские спасатели получили помощь от иностранных партнёров.

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