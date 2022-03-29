Спасатели продолжают тушить пожар в Ровенской области, где оккупанты ударили по нефтебазе (фото)

К счастью, жертв и пострадавших нет.
В Ровенской области продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, который произошел в результате российского ракетного удара вечером 28 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают 67 пожарных, 17 единиц техники, а также два пожарных поезда.
Радиационные и химические фоны в пределах нормы. Жертв и пострадавших нет.
Читайте также:
РФ предложила провести переговоры Путина и Зеленского: когда они могут встретиться
"Россия также входит": Арахамия назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины
В Минобороны РФ пообещали, что оккупанты кардинально снизят военную активность на двух направлениях в Украине