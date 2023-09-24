Спасательная колея, соединяющая столицу с линией фронта: репортаж о поезде Киев-Краматорск

Ежедневно около семи утра пассажиры поезда Киев-Краматорск оставляют относительную безопасность столицы и направляются на восток в прифронтовые районы, где идут бои между украинскими войсками и оккупантами, а российские ракеты попадают в жилые кварталы.

Об этом говорится в материале Independent.

Пассажиры, которые едут по соединением Киев-Краматорск – это микс мужчин и женщин, которые сегодня представляют часть украинского общества. Среди них солдаты, которые возвращаются на фронт после короткого отпуска, женщины, которые едут, чтобы встретиться на несколько дней с воюющими мужчинами и парнями и люди, которые возвращаюся, чтобы проверить, уцелели ли их дома в Донецкой области.

Военный у поезда Киев Краматорск/Фото: Independent

Военный в поезде Киев-Краматорск/Фото: Independent

Девятнадцатилетняя Марта Банах – один из таких пассажиров. Ее семья не знает, что она совершила это путешествие из западной Украины, пересек всю страну, чтобы встретиться со своим парнем, который служит в пехоте с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Марта решила удивить его визитом.

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"Я волнуюсь, что каждый день может стать для него последним, и мы можем никогда больше не увидеться", – сказала она.

Этот поезд – единственный скоростной дневной поезд, курсирующий в Краматорск. Город расположен примерно в 30 километрах от линии фронта, что делает его еще более уязвимым для российских ударов. А примерно в 55 километрах от города второй год идут ожесточенные бои возле Бахмута.

"Война стала неотъемлемой частью жизни миллионов украинцев, а огромная железнодорожная система страны, несмотря на войну, работает. Ночные грохочущие по всей стране поезда все еще встречают пассажиров горячим чаем и чистыми простынями в купе. Поезда также перевозят грузы, помощь и снаряжение", — пишут журналисты.

По данным "Укрзализныци", за летние месяцы 2023 года маршрутом Киев-Краматорск воспользовались около 126 тыс. пассажиров. Он занимает четвертое место по пассажиропотоку среди всех скоростных поездов междугороднего сообщения и сохраняет один из самых высоких показателей заполняемости – 94% – среди всех украинских поездов.

Соединение в Краматорск было прекращено на полгода в начале войны. В апреле прошлого года Россия нанесла ракетный удар по вокзалу Краматорска во время ожидания пассажирами эвакуации. В результате удара оккупантов России погибли по меньшей мере 53 человека, еще 135 получили ранения.

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По этому маршруту еще до войны регулярно ездила 49-летняя Алла Макеева. Возвращаясь из командировки из Киева в Доброполье, городка недалеко от Краматорска, она рассуждает об изменениях между прошлым и сейчас.

"Люди изменились, теперь они кажутся мрачнее. Мы уже научились жить с этими ракетами. Мы стали друзьями. В Киеве совсем другая атмосфера – люди чаще улыбаются", — говорит Алла.

На скоростном поезде из Киева в Краматорск почти за семь часов пассажиры преодолевают расстояние около 700 километров.

26-летний Александр Кириленко сидит в купе поезда с кофе в руках и задумчиво смотрит в окно. Он впервые едет на передовую, и признается, что не ожидал, что с таким комфортом поедет в эпицентр жестокой войны.

До начала вторжения Александр работал начальником склада в Польше.

"Тогда я решил, что мне нужно пойти самому (на войну – ред.). Страха нет. Я просто хочу, чтобы это скорее закончилось", – говорит парень.

Его родители были не в восторге от такой идеи, но этим летом Александр Кириленко вернулся в Украину и сразу пошел в военкомат.

Поезд приезжает в конечный пункт назначения вовремя, и платформа быстро заполняется людьми.

Одни, с военными рюкзаками, стремительно шагают вперед, другие задерживаются на перроне в долгожданных объятиях.

Двадцатилетняя София Сидорчук обнимает своего парня, который служит с начала полномасштабного вторжения. Он крепко прижимает Софию, словно пытаясь наверстать все время, потраченное во время их самой длинной разлуки за семь лет отношений.

Его командир дал ему несколько дней один на один с любимой, чтобы восстановить силы. Через пять дней он пойдет на штурм.

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