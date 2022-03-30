Спасательную операцию в Николаеве не прекращают даже ночью, но и враг не останавливает обстрелы

Спасательную операцию в Николаеве не прекращают даже ночью, но и враг не останавливает обстрелы

Глава ОГА уверяет, что даже не успевают объявлять тревогу, поэтому призывает быть в укрытиях.

В Николаеве разбирают завалы здания областной военной администрации. Сегодня утром оккупанты ударили по ней крылатой ракетой. Обстреляли, когда в здании было полно людей. Большинству удалось спастись, но уже известно о 12 погибших. Завалы еще разбирают.

Об этом говорится в ТСН.

Видео взрыва здания администрации попало на запись. Через мгновение до этого над Николаевом камеры фиксируют российскую крылатую ракету.

Ракета насквозь пробила здание администрации. Пол девятого утра, в это время в администрации обычно полно людей. Большинству удалось спастись. Людям помогали выбраться спасатели. «Это просто ужас. У меня девочка погибла на моем этаже. Я ее обняла и прошла, две минуты разошлась», — говорят пострадавшие.

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Из-под завалов извлечены 12 погибших. Еще 34 человека пострадали. Они в больнице с травмами разной тяжести. «Разрушен с 9 по 1 этаж здания. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Будут продолжаться без остановки, пока не будет понимания, что из-под завалов все будут изъяты», — утверждают в ГСЧС.

Взрывной волной повреждены окрестные кварталы. В городском дворце творчества школьников выбиты окна и двери.

Николаев уже больше месяца держит оборону. Внутри области постоянно идут бои. Наши военные постепенно отодвигают российских оккупантов с их позиций. Сегодняшняя рашистская ракета – это месть за устойчивость, говорят в городе.

«Развалили пол здания. В кабинет попали ко мне. Сволочи. Это означает минимум, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что если ты собираешься что-то захватывать, то ты оставляешь пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управления, связь. Короче, они поняли, что Николаев они возьмут», – объясняет глава военной областной Николаевской администрации Виталий Ким.

На ракетный удар наши вооруженные силы отреагировали мгновенно. Десантники 79-й бригады сегодня уничтожили колонну российской техники, которая с утра отправилась из Херсона на Николаев.

Разбирают завалы здания Николаевской ОГА даже ночью, об этом по телефону ТСН рассказал глава области. Виталий Ким говорит, что город и сейчас под обстрелами, поэтому советует гражданам оставаться в укрытиях.

«Мы не успеваем ее даже объявить, ту воздушную тревогу, что прилетела ракета – мы не видели. Нам говорят, что из другой области, мы ее не видели. По зданию повреждения очень велики. Сейчас идет спасательная операция. К сожалению, там вероятность найти живых меньше, потому что мы ищем... уже не слышим. 34 человека удалось вытащить из-под завалов. Они находятся в разной тяжести в больнице. Там двое, если из руководящего состава, то руководитель аппарата стабилизировали ее уже, но там немного контузии было еще у одного заместителя. По "спокойно или нет", нет — не спокойно. Сейчас или "Смерчи", или что работает, прямо сейчас. И работают с большого расстояния. Честно говоря, он даже дальше города достают. Это что-то далекое, 70 километров. Ситуация стабильна, но враг обстреливает. будте в укрытии. Берегите себя», — отмечает Ким.

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