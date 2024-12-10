Спасение под обстрелами: в Курахово едва не погиб экипаж "Белый ангел", спасая тяжелораненую женщину

В Курахово Донецкой области во время эвакуации полицейский экипаж «Белых ангелов» попал под обстрел вражеских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Прибыв на место, правоохранители начали оказывать первую помощь пострадавшей. В это время оккупанты нанесли удар вблизи стоящего на улице автомобиля. Полицейские быстро посадили женщину и ее родственника в машину и, рискуя жизнью, начали прорываться из города", — говорится в сообщении.

Сообщается, что обстрелянный автомобиль остановился и экипаж "Белых ангелов" вынужден был скрыться в заброшенном доме вместе с гражданскими. Однако враг не прекращал обстрел, и смертельные "сбросы" обрушились на дом. Куски стекла, потолка и камни летели на людей, и оставаться в доме стало опасно, ведь он мог обрушиться на всех.

Порятунок жінки / Фото: скриншот

Начальник полиции Курахового Артем Щусь организовал выход из ловушки, маскируясь среди руин и кустов, и вывел гражданских в другое укрытие. Помощь вызвали, и выбраться из города удалось только с наступлением сумерек.

Напомним, российские оккупанты активно наступают на Курахово и закрепляются на его окрестностях. Несмотря на это, в городе все еще остаются около 800 гражданских, хотя раньше здесь проживало 18 тысяч человек.

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