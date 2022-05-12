Спасение защитников Мариуполя: в Эрдогана предлагали Шойгу эвакуацию военных, но тот отказал

Спасение защитников Мариуполя: в Эрдогана предлагали Шойгу эвакуацию военных, но тот отказал

Турецкие власти предлагали министру обороны России Сергею Шойгу эвакуировать украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе через порт в Бердянске. Предлагалось, что до конца войны эти военные будут находиться в Турции.

Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные должны сдаться.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге родственников военных, сообщает "Крым.Реалии".

"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калин (пресс-секретарь президента Турции – ред.) разговаривал с министром обороны Шойгу. Он (Калин – ред.) сказал, что в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любое время мы с вами договоримся, они приедут в порт Бердянск, на кораблях будут автобусы, которые из Мариуполя будут привозить их в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован, они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей. И мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики. То есть до окончания войны они не будут воевать", – рассказал Джемилев.

Однако Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные должны сдаться. По словам лидера крымскотатарского народа, на обмен российских пленных на защитников Мариуполя российская сторона тоже не согласилась.

Джемилев сказал, что Турция планирует продолжать переговоры по спасению украинских военных из "Азовстали".

Напомним, 12 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Россия не соглашается на процедуру экстракции тяжелораненых бойцов из "Азовстали".

Однако Украина продолжает предлагать России разные варианты для эвакуации украинских военных, сказала Верещук.

Ситуация на фронтах российско-украинской войны 12 мая

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