Спасения ждут более 100 тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе 11 мая

Спасения ждут более 100 тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе 11 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 10 мая.

На "Азовстали" находятся более тысячи военных, из них много раненых

В Мариуполе на окруженном российскими оккупантами заводе "Азовсталь" находятся более тысячи защитников Украины. Среди них сотни раненых, нуждающихся в медицинской помощи, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Мэр Мариуполя сообщил, сколько мирного населения осталось в городе

В Мариуполе остаются и ждут эвакуации еще 100 тысяч человек. Для этого должна быть устойчивая тишина, которую часто нарушают российские оккупанты. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко.

Фото: Associated Press

"Слил" оккупантам данные о подземных тоннелях на "Азовстали": электромонтеру из Мариуполя объявили о подозрении

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и Донецкой областной прокуратуры сообщили о подозрении электромонтеру ЧАО "МК Азовсталь" в госизмене. Мужчина передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей на заводе. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

В Мариуполе оккупанты начали печатать пропагандистские "боевые листки"

В Мариуполе российские оккупанты запустили печатный станок, чтобы издавать пропагандистскую прессу. Сам станок принадлежит редакции "Приазовский рабочий". Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты 10 мая выпустили первый тираж "боевого листка".

Фото: Associated Press

Украина работает над экстракцией военных и медиков из "Азовстали"

Также читайте Российский самолет выпустил две ракеты по Сумщине (фото)

Украинские власти работают над применением процедуры экстракции раненых военных и медиков с мариупольского завода "Азовсталь". В частности над этим работает президент и другое руководство государства, которые пытаются привлечь к помощи мировое сообщество.

Процедура экстракции предусматривает перемещение персонала с находящейся под контролем противника территории и доставление в безопасную зону.

На "Азовстали" остается более сотни гражданских

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на проведенную эвакуацию, до сих пор прячется более сотни гражданских лиц. Люди находятся под ежедневным обстрелом российских оккупантов. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Фото: Associated Press

Оккупанты заставляют воспитателей детсадов и работников банков ехать из Донецка в Мариуполь

"Руководителям" заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для переезда во временно захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

"Россия не дает согласия на любой из вариантов": Зеленский об эвакуации военных из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применяются все возможные дипломатические инструменты, чтобы освободить с мариупольского завода "Азовсталь" раненых военных. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации. Необходимого оружия в необходимом объеме для деблокады Мариуполя сегодня нет.

Фото: Getty Images

Россияне депортировали из Мариуполя еще 400 человек, в том числе 70 детей

Российские захватчики 9 мая депортировали из заблокированного Мариуполя 400 человек, в том числе 70 детей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, завод "Азовсталь" превратился в настоящий ад на земле, но наши военные до сих пор отбивают атаки врага. В Сети появилось видео с высоты птичьего полета над мариупольской "Азовсталью", где героически удерживают оборону украинские защитники.

Защитники Мариуполя уничтожили 2500 российских военных и 60 танков

Читайте также: