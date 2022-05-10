Спасенные из "Азовстали" рассказывают, как выживали в подземелье и как их спасала от голода "тетя Суп"

Спасенные из "Азовстали" рассказывают, как выживали в подземелье и как их спасала от голода "тетя Суп"

Накануне ночью с оккупированных территорий вблизи Мариуполя в Запорожье приехали 10 автобусов.

Среди спасенных девочка Алиса, маму которой взяли в заложники в так называемом фильтрационном лагере. Удалось вывезти и многодетную семью с 8 детьми – их эвакуировали под обстрелом на двух танках, говорится в ТСН.

На последнем возможном блок-посте с украинскими военными автобусы ожидали вместе с другими врачи скорой, ведь одной из пассажирок стало плохо. В первом автобусе шестеро детей, они эвакуированы из "Азовстали".

Светлана, Дмитрий и их дочь Соня радуются – их семья выжила. «Бункер шатался, страшно было. У меня в последние дни был реальный страх смерти, потому что все время обстрелы велись и мы не могли даже выглянуть», — говорят люди.

Они сразу начинают говорить о тех, кто до сих пор на "Азовстали" – напоминают, нужно спасти защитников.

Среди пассажиров и 4-летняя Алиса, она уезжала из "Азовстали" вместе со своей мамой, теперь девочка сама. О ребенке впервые стало известно, когда его сняла мама, чтобы люди увидели, что малышке нужна помощь. Тогда стоп-кадр с этого видео увидел свет, футболисты «Шахтера» вышли на поле с фото маленькой пленницы.

Уставшая девочка сначала сладко спит, но просыпается от жары – у нее до сих пор зимние вещи. О маме и войне с ней говорить не решаются, но маленькая девочка рассказывает, как хочет стать врачом.

Ее сопровождает посторонний человек – маму захватили в так называемом фильтрационном лагере еще с одной девушкой, но она захотела, чтобы ребенок был в безопасности.

Четырехлетнему Ивану повезло – с ним почти вся его большая семья, вплоть до прабабушки. Мальчик больше всего соскучился по друзьям в садике. «Его уже нет, его разбомбили», – рассказывает мальчик.

В автобусе и мужчины, им прорваться из-за проверки в лагере, было еще труднее. «Проверяли, раздевали, смотрели. Я рабочий, я не военный», — говорит мужчина.

Его сыну Дмитрию - 17 и он тоже в рабочей форме – одежду, которую нашли на "Азовстали". 11-класснику так удивительно было жить без Интернета. «Я был удивлен, что только нас бомбили, я думал, что так по всему Мариуполю и думал, что у нас все еще хорошо», — говорит юноша.

Он хотел стать программистом, но теперь мечты попроще. "Просто прогуляться, на свободу выйти", — добавляет он.

Все время желает прогуляться и пес Спайк – его тоже забрали из бункера. «Он у нас смелый, боевой пес, у нас было несколько собак, но они тяжело переживали, а этот пес у нас боевой», – говорят хозяева.

Автобусы с людьми ехали к месту назначения 15 часов, постоянно здесь звучали разговоры о недостающей еде. Но люди вспоминают, как однажды нашли торт. "8 марта отмечали тортом, нашли его в холодильниках в разбомбленном заводе", — рассказывают спасенные.

Потом был еще второй – почти «торт». «Праздник, хотелось торт, свечи, а мы из того, что было сделано на сковороде коржики и сделали из муки заварной какой-то крем с сахаром, сделали похожий на "Наполеон" и мы нашли толстую, стандартную, обычную свечу, ее общипали и такой торт получился», – рассказывают мариупольцы.

Но чаще всего ели суп с оладьями от Наталки, ее даже прозвали «тетя Суп». «Я – «тетя Суп», потому что дети не запомнили, как меня зовут, и я сказала, давайте я буду для вас тетя Суп», – рассказывает Наталья.

Теперь она может сделать оладьи, кажется, из всего. «Все что было разбавлялось кашами и таков был завтрак для детей и крутой был стимул не опускать руки», — говорит женщина.

"Тетя Суп": эвакуированные из "Азовстали" рассказали о жизни на территории завода

В автобусах люди расстроены – на трассе сотни людей ждали, чтобы подсесть в эту колонну, но сесть было невозможно. Водитель Игорь объясняет, хотели увести людей, но им просто не дали остановиться и подобрать. «Катастрофически люди машут руками, кричат, потому что конвой из русских солдат он не дает добро и автобусы пустые шли сзади», – рассказывают водители.

Те, кому удалось спастись, обнимаются и благодарят представителей «Красного креста» за спасение.

Вокруг Юли ее восемь малышей – они не из "Азовстали" – прятались в подвале Мариуполя. Старшая 14-летняя Диана больше всего скучает по сгоревшей школе.

Семья рассказывает – вывозили их на панцирниках. «Их вывозили на одном танке, а нас – на другом. Нас сначала за бугор посадили, а потом начали снаряды падать и нам приказали — детей и взрослых всех посадили, нас по разным машинам засунули. Когда я дочку увидела часа через три, она сказала, что они были под обстрелами, там беспилотник летал и целился у нас с лазера», — рассказывают спасенные.

Детей забирают, чтобы они могли отдохнуть и помыться после ада, из которого они вернулись.

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