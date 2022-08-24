Спасенный кот с острова Змеиный - на двойном пайке и демонстрирует боевой характер

Сейчас Змей живет в Киеве и слушается исключительно жену командира, приютившего его.

Кот Змей, вышедший к бойцам на деоккупированном острове Змеиный, оказался уже почти годовалым, так что видел, как на остров высаживались оккупанты, пережил множество артиллерийских дуэлей, был свидетелем освобождения Змеиного.

Знаменитый кот стал гостем телемарафона «Единые новости» и пришел на эфир вместе со спецназовцем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он и рассказывает, что теперь кот живет у командира и как участник боевых действий - на двойном пайке. Змей на острове даже получил боевое ранение в шею, поэтому его пришлось подлечивать.

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У Змея боевой и своенравный характер. «Влияние на него имеет исключительно жена командира», – рассказывает спецназовец.

И добавляет, что хотя кот и житель столицы, но не исключено, что на острове сможет возглавить кинологический отряд.

Напомним, что украинские разведчики во время первой высадки на острове после бегства россиян не видели Змея. Уже на материке заметили его на видео, поэтому получили спецзадание: найти котенка и забрать его, потому что украинцы своих не бросают.

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