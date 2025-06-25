Спасет ли подземный паркинг во время ракетного удара — ответ эксперта

Как действовать при угрозе баллистического удара / © unsplash.com

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Укрытие спасет жизнь человека лучше ПВО. Ведь баллистическая ракета — самая сложная цель для средств противовоздушной обороны. Она летит на большой высоте и скорости, с короткое время реакции. Баллистику сложно перехватить, особенно если запуск производится с непредсказуемого направления.

Об этом в эфире «Киев 24» сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По словам специалиста, укрытия критически важны. Подземные паркинги, укрытия в метро, бетонные конструкции — все это спасает жизнь. Особенно важно во время воздушной тревоги не пренебрегать сигналом.

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Он сравнил Израиль, размером с Львовскую область, с Украиной, объяснив, что даже там не способны себя защитить полностью на 100% от иранских баллистических ракет.

«Что уж нам говорить об Украине, которая в разы больше, чем Израиль, и о России, которая в разы мощнее Ирана», — сказал специалист.

Именно поэтому, в случае угрозы баллистики, обязательно нужно быть в укрытии. Кузан отмечает, что даже подземный паркинг в новостройке может спасти от попадания.

А также добавляет, что лучший способ уничтожения этих ракет — предварительное попадание в пусковые установки. Поскольку она уязвима во время развертывания.

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Отметим, что Израиль — страна небольшая, поэтому способна сконцентрировать средства ПВО на ограниченной территории. Украина же одна из крупнейших стран Европы, и обеспечить полное перекрытие ПВО невозможно. То же касается и экономической нагрузки — израильский «Железный купол» стоит миллиарды, и его не масштабировать по всему пространству Украины.

Напомним, в результате баллистического удара России по Днепру в городе погибли 19 человек, 300 человек ранены.

Ранее говорилось, что 24 июня в Днепре произошли «прилеты». В общей сложности повреждено почти 50 домов, почти 40 учебных заведений, больницы, амбулатории, стоматполиклиника, общественное заведение.

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Также уже сообщалось, что из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса-Запорожье, вблизи которого произошел «прилет».

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