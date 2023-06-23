Спасет ли йод от радиации и есть ли опасность для Киева: Комаровский об угрозе подрыва ЗАЭС (видео)

Таблетки от радиации, по типу калия йодида, нужно пить после оповещения о теракте.

Киеву Запорожская АЭС не угрожает. В то же время регионы, расположенные рядом, в случае теракта на станции должны быть эвакуированы.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

“Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А рядом должны быть максимально эвакуированы или находиться внутри помещений. Но нет такой волшебной пилюли, которая может спасти от радиации. Обращаю внимание – выбрасывать йодид калий не надо, пусть он лежит дома. Он в любом случае используется только тогда, когда речь идет о том, что произошел взрыв на работающем реакторе”, — подчеркнул врач.

По его словам, в Украине есть станции с работающими реакторами. Однако от российских окупантов можно ожидать всего, что угодно.

"Поэтому есть у вас йод, поставить галочку для собственной совести, только еще раз прошу — не глотайте вы этот йод, пока не услышите прямого указания от власти: "произошел взрыв, есть угроза, примите столько-то", — добавил Комаровский.

Угрожает ли Киеву опасность от Запорожской АЭС

Напомним, что украинцев предупредили, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики.

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