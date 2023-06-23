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Спасет ли йод от радиации и есть ли опасность для Киева: Комаровский об угрозе подрыва ЗАЭС (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Спасет ли йод от радиации и есть ли опасность для Киева: Комаровский об угрозе подрыва ЗАЭС (видео)

Запорожская АЭС несет угрозу для находящихся рядом регионов / Фото: Getty Images

Таблетки от радиации, по типу калия йодида, нужно пить после оповещения о теракте.

Киеву Запорожская АЭС не угрожает. В то же время регионы, расположенные рядом, в случае теракта на станции должны быть эвакуированы.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

“Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А рядом должны быть максимально эвакуированы или находиться внутри помещений. Но нет такой волшебной пилюли, которая может спасти от радиации. Обращаю внимание – выбрасывать йодид калий не надо, пусть он лежит дома. Он в любом случае используется только тогда, когда речь идет о том, что произошел взрыв на работающем реакторе”, — подчеркнул врач.

По его словам, в Украине есть станции с работающими реакторами. Однако от российских окупантов можно ожидать всего, что угодно.

"Поэтому есть у вас йод, поставить галочку для собственной совести, только еще раз прошу — не глотайте вы этот йод, пока не услышите прямого указания от власти: "произошел взрыв, есть угроза, примите столько-то", — добавил Комаровский.

Угрожает ли Киеву опасность от Запорожской АЭС

Угрожает ли Киеву опасность от Запорожской АЭС

Напомним, что украинцев предупредили, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики.

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Дата публикации
Просмотры
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