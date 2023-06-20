Спасет жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных на Бахмутском направлении

Объявляем срочный сбор на авто для военных ВСУ, которые защищают нас на Бахмутском направлении. Цель: 200 000 грн.

Объявляем срочный сбор для военных ВСУ, защищающих Украину на Бахмутском направлении. Защитникам из 141-й отдельной стрелковой бригады, 421-го отдельного стрелкового батальона, 1 роты, 2 взвода необходима машина для выполнения боевых задач.

Цель: 200000 гривен. Сумма большая, но без вашей помощи никак.

Военным, ежедневно защищающим нас, тяжело без авто. Они вынуждены носить все на себе, а это жизнь. Особенно тяжело сейчас, когда интенсивность боев высока, идет наступление наших защитников на Бахмутском направлении. Машина поможет сберечь жизнь наших воинов.

Каждый донат – это маленький шаг к нашей общей победе. Давайте вместе приложим максимум усилий, ведь наши защитники это делают каждый день ради нас и нашего будущего. Не будьте равнодушны, приобщайтесь.

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