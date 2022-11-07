Спасибо Турции: корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, возвращаются домой

Российские корабли Тихоокеанского флота еще с февраля ждали разрешения от Анкары пересечь Босфор, чтобы войти в Черное море, но Турция так и не позволила этого сделать.

Турция не позволила российским кораблям Тихоокеанского флота пересечь пролив Босфор и войти в Черное море, чтобы атаковать Украину. После девяти месяцев ожидания корабли РФ начали возвращаться обратно на Дальний Восток.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его информации, ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" 6 ноября были замечены в Сингапурском проливе на пути к месту базирования во Владивосток.

В Средиземном море суда пробыли с 2 февраля 2022 года. Корабли готовились уходить в Черное море, чтобы обстреливать украинские земли.

"Видите буквы "Z" и "V" на трубах? Это, как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – отметил Клименко.

Фото российских кораблей опубликовали в твиттере Straits Sights.

Ранее сообщалось, что РФ держит 5 ракетоносителей в Средиземном море.

Потери вражеского флота

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море.

В Пентагоне вместо этого подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет.

Спустя семь месяцев "суд" в оккупированном Севастополе признал погибшими почти два десятка моряков крейсера "Москва".

В июне российский буксир "Василий Бех" затонул после точного удара ВСУ.

29 октября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. В результате атаки были поражены по меньшей мере 3 российских корабля.

После этого Россия перевела все свои подлодки из Крыма в Краснодарский край из-за страха перед ВСУ.