Спасибо воинам за движение вперед: Зеленский сделал важное заявление о ситуации на левобережье Херсонщины (фото)

Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонском направлении и закрепились на нескольких плацдармах.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ситуации на левобережье Херсонщины, поблагодарив украинских воинов за движение вперед.

Об этом Зеленский написал в Facebook и обнародовал соответствующие фотографии.

"Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!" – написал президент под фото.

Напомним, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Там проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

Отметим, что ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонской области.

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