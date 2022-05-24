"Спасибо за хлеб, приют и теплые слова": украинцы организуют в Варшаве марш и концерт благодарности полякам

"Спасибо за хлеб, приют и теплые слова": украинцы организуют в Варшаве марш и концерт благодарности полякам

В польской Варшаве в эти выходные состоится марш и концерт для граждан соседней страны, которые помогли украинцам в трудные времена, когда РФ цинично напала на Украину.

Организуют мероприятие украинские активисты. Марш начнется в 17:30 в воскресенье, 29 мая. После него в 19:00 будет большой концерт.

Об этом сообщает польское издание The Warsaw.

"Польша — государство, которое больше всего помогает украинцам во время российской агрессии. Именно поляки после 24 февраля открыли для наших беженцев свои границы и сердца. Более трех миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети, нашли в Польше крышу над головой, понимание и поддержку. Бутерброды и горячий чай на границе, лекарства и медицинская помощь, гуманитарные грузы, акции солидарности, сборы, теплые слова... Дорогие поляки, мы, украинцы, никогда этого не забудем!В знак нашей благодарности мы организуем марш "Друзья, спасибо! Украинцы – полякам", — говорится в сообщении.

На концерте выступят украинские музыканты KAZKA, TVORCHI, Mila Nitich, а также польский коллектив Poparzeni Kawą Trzy.

"Мы будем слушать музыку, рассказывать о поляках, которые поддерживают украинцев в это трудное время, и благодарить. За хлеб, добрые слова, объятия, эмпатию и солидарность", — резюмируют организаторы.

Напомним, Польша готовит изменения к закону о помощи беженцам из Украины.

Как сообщалось, Зеленский отметил новый уровень украинско-польских отношений.

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