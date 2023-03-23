"Спасибо за победу": в Мариуполе выселяют из ЖК "Невский" людей, которые приветствовали Путина

Сначала жителям разрешили въехать в жилье, а теперь "прокуратура" проводит "проверку законности" его получения.

В оккупированном Мариуполе жители ЖК "Невский", который недавно посетил президент РФ Владимир Путин, жалуются на проблемы с оформлением квартир в собственность и угрозы выселения.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на данные закрытого чата жилого комплекса.

Сразу несколько жителей "Невского" пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности, ведь подконтрольная оккупантам прокуратура проводит проверку "законности получения" квартиры.

Издание отмечает, что двое жителей комплекса рассказали об этом в личном разговоре с журналистами.

Виктория (имя изменено) рассказала, что когда обратилась в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с вопросом о получении свидетельства на право собственности, женщине сказали, что сначала прокуратура должна проверить законность получения жилья.

В то же время, по данным в чате ЖК, такую проверку уже проводила местная комиссия.

"Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье", — написала одна из жительниц жилого комплекса.

Еще одна владелица квартиры рассказала – узнала в МФЦ, что жильцов квартир уже выселяют. Среди причин называют и наличие в собственности другого жилья, и ошибки комиссии во время проверки и другое. В частности, эта владелица квартиры волнуется, что может потерять ее, потому что имеет небольшую долю в квартире родителей.

"В любом случае это какой-то идиотизм: сначала порадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а затем отобрать жилье", – посетовал один из жильцов ЖК.

"Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных, и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше… но ведь вы забрали у нас приватизированную жилплощадь", – жалуется еще один житель.

Сейчас жильцы ЖК рассуждают о том, чтобы подать коллективную заявку на сайт президента РФ, аргументируя это тем, что "в этом случае все быстро решается".

Напомним, 18 марта Путин побывал в Мариуполе, где встретился с жителями нового ЖК "Невский". Пропаганда распространила видео встречи на фоне новеньких домов, не показывая ужасные разрушения, нанесенные городу врагом. В частности, одна из женщин поблагодарила президента РФ "за победу" и о новом жилье сказала, что это "кусочек рая".

Отметим, что при этом на опубликованном видео с Путиным в Мариуполе слышны возгласы местных жителей о том, что "это все ложь и показуха".

Добавим, в украинские разведке заявили об отсутствии доказательств того, что в Мариуполе побывал именно Путин, а не его двойник.

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