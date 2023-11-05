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Спасибо за защиту: воины подразделения ПВК "Схід" уничтожили вражескую ракету над Днепропетровщиной

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Спасибо за защиту: воины подразделения ПВК "Схід" уничтожили вражескую ракету над Днепропетровщиной

Уничтожена ракета российских оккупантов Фото: скриншот

Там враг продолжает убивать мирных жителей.

Бойцы Воздушного командования "Схід" сбили ракету российских окупантов в небе над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Криворожском районе воины подразделения ПВК "Схід" уничтожили вражескую ракету. Хвала нашим защитникам неба. Отличная работа. Спасибо за защиту!" – написал Лысак.

Известно, что 5 ноября российская армия обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Во время артобстрела погиб мужчина, просто ехавший на велосипеде по своим делам.

Также россияне 5 ноября ударили по гражданским домам Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
223
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