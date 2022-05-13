"Спасите гражданских и военных из "Азовстали": экс-президенты Украины обратились к мировым лидерам

Экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировым лидерам.
Бывшие украинские президенты просят спасти жизнь гражданским и военным на "Азовстали".
Обращение в социальных сетях опубликовал экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Украинские президенты обратились к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, Канады, Китаю, Турции и другим, а также ООН. Они просят помочь спасти жизнь гражданских и военных, которые сейчас находятся на "Азовстали" в Мариуполе, под постоянными обстрелами российских оккупантов.
"Такая шокирующая жестокость рашистов лишена любого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений. Чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов-защитников города поразили не только Украину, но и весь мир. Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические", — говорится в обращении президентов.
Там также отметили, что сейчас россияне устраивают кровавую расправу над смелыми защитниками, которые отказались сдаваться и предавать Украину.
"Призываем каждого из вас приобщиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев. На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира", — подчеркнули экс-президенты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным.
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