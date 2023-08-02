Спасли черви: боец ВСУ, которого считали погибшим, 2 суток раненый полз к своим

Раны бойца были необработаны и в них завелись черви. Но именно черви и помогли Николаю выжить, ведь остановили кровь и прочистили раны от омертвевшей кожи.

Уроженец Луганщины, украинский защитник Николай, который сейчас лечится на Волыни, был ранен под Ореховым.

Потрясающую историю спасения бойца рассказывает волынское издание "12 канал".

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В конце весны его с собратьями отправили для подкрепления одного из украинских подразделений, долго сдерживавших натиск врага. По словам Николая, он с побратимами не ожидал, что на позициях осталось только несколько бойцов.

"Мы приехали на позицию, там оказалось всего три человека из 24-й бригады", – говорит Николай.

Тем временем оккупанты атаковали позиции и обходили позиции ВСУ с тех сторон, где украинские защитники не могли вести огонь. Во время столкновений Николай был ранен.

"Они сыпанули на нас подствольниками. Из подствольника меня ударило куском земли или глины по ключице. Я присел, мне тяжело было дышать. Ко мне врач подскочил, сказал, что сломана ключица", – рассказывает защитник.

Дальше он мало что помнит. Вспоминает, что его трясли и пытались привести в сознание. Когда мужчина пришел в себя, в окопе уже никого не было. Собратья были уверены, что Николай мертв, и в суматохе под обстрелами оставили его в окопе.

Двое с половиной суток мужчина ползал в лесу, чтобы разыскать кого-то, а над головой постоянно летал российский дрон.

По телу мужчины ползали мухи. Из-за того, что раны были необработаны, у них завелись черви. Как оказалось, они помогли Николаю выжить, ведь остановили кровь и прочистили раны от омертвевшей кожи.

"Долоня у меня отказывает, раз — и повисла. Я подумал, что черви перегрызли. Я затягивал, но мухи все равно пролезали и лупили этих опарышей, меня это раздражало. Оно все чешется, болит", — рассказывает боец.

Блуждая в лесу, Николай таки наткнулся на окоп украинских защитников. Его сразу эвакуировали в Дружковку, затем в Днепр, а затем в Луцк. Боец пережил уже 5 сделок.

Николай рассказывает, что его бывшая жена и дочь обманом были вывезены в Россию, в Воронежскую область, где уже дали российские паспорта.

Николай узнал, что его дочь уже пошла в российскую школу. В последний раз, когда боец разговаривал с дочерью, девушка сказала, что волнуется за него, но не может с ним общаться, потому что боится за свою жизнь. Сейчас у него нет возможности связаться с дочерью, но верит, что Украина победит, а его родные вернутся домой.

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