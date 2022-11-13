Спасся от снаряда и с перебитыми ногами шел за помощью: история удивительного спасения бойца с Донецкого направления

Николай чудом успел выпрыгнуть из окопа, в который попал вражеский снаряд — окровавленный, под обстрелом дождался помощи, а затем полтора километра шел под постоянным огнем с перебитыми ногами, говорится в ТСН.

Сейчас боец после сложной операции приходит в себя в больнице Днепра и уверяет, что выжил только чудом. Их позиции в Донецкой области оккупанты просто поливали огнем. По окопам целились с помощью дронов.

“Я считаю, что это рука Божия и спасла, интуиция. Понимаете, как оно работает? Ты не слышишь выхода, ты услышишь "фиууу" – две секунды. И вот я слышу этот звук и я понимаю, что сейчас он упадет прямо сюда. Я резко устремился вправо”, — вспоминает Николай.

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Его собрата убило, Николаю поразило ноги и он сам наложил себе турникеты. Тогда долго ждал помощи: собратья не могли забрать его из-за шквального огня. “Поднимают и на носилках сразу рвутся ручки. Дальше мы пешком полтора километра шли. Как только мы ушли, прилетел квадрокоптер. Он завис над нами и начал корректировать огонь минометов. Там воронки, иы падаем, пока встанем, пока соберемся”, — рассказывает боец.

Убежден, что от гибели спасла интуиция. Окровавленный он словно чувствовал, где прятаться от вражеского дрона. Через несколько часов вышли на точку эвакуации. Николай уверен, от потери ног его уберегло знание тактической медицины.

Уже в Днепре медики прооперировали разбитые ноги. Повреждение было настолько тяжелым, что пришлось пересаживать кожу. “Очень большой дефект от ранения, поэтому сшить его обычным способом невозможно. Поэтому нужно, чтобы этот дефект закрылся и зажил достаточно хорошо. Чтобы не было отторжения ткани, чтобы оно адекватно зажило, потому что самостоятельно оно практически никогда не зажило бы”, — объясняют врачи.

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Сюда постоянно доставляют раненых защитников из Донбасса, где ситуация совсем непростая, но наши военные дают врагу отпор, рассказывает раненый Александр. “На том Бахмуте или золото зарыто, или я не знаю. Там и кадыровцы, и вагнеровцы, их зона вся. А мобики – так да. Без конца, без перестанка – бух, бух, бух, бух. Поскорее бы их прогнать или загнать”, — смеется боец.

Бойцы восстанавливают силы и стремятся возвратиться на передовую. В некоторых случаях, говорят врачи, после тяжелых ранений на их выздоровление и реабилитацию пойдут месяцы.

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