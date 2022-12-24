"Спать спокойно не могут": эксперт назвал оружие, которого больше всего боятся оккупанты

Российские захватчики не могут приспособиться к скорым ударам американских реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Российские оккупанты, находящиеся в радиусе поражения артиллерийских систем HIMARS даже спать ночью спокойно не могут, поскольку по местам сосредоточения личного состава врага постоянно "прилетает".

Так оценил высокую эффективность этого оружия военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

"К HIMARS никто не может приспособиться. Все, кто находится в зоне достижения HIMARS, ходят и оглядываются день и ночь", — отметил эксперт.

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Олег Жданов подчеркнул, что приспособиться к HIMARS невозможно, поскольку снаряд, выпущенный из установки, преодолевает расстояние в 80 километров в 1 минуту. К тому же системы располагаются в 10 – 15 километрах от линии фронта, поэтому услышать их запуск тоже тяжело.

По его словам, при хорошем освещении можно только увидеть шлейф от выпущенного снаряда в небе. Но тогда проблемой для захватчиков становится то, что они не могут понять, куда именно был нанесен удар.

"В российских войсках сложилось четкое осознание, что HIMARS – это непредсказуемое оружие и они боятся его", – подытожил военный эксперт.

Именно страхом перед этим оружием можно объяснить то, что заявляют, что уже уничтожили тысячи установок в Украине. Хотя на вооружении ВСУ всего несколько десятков этих систем.

Напомним, Служба безопасности задержала российского агента. Он шпионил по позициям HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 на юге Украины.

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