"Специально для СВО за 300 тысяч рублей": как в России продают Starlink (фото)

Системы Starlink, открыто продаваемые в РФ через интернет, оккупанты могут использовать только вблизи границы Украины, а личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу. Стоимость терминалов – от 2450 евро (около 100 тыс. грн) в зависимости от онлайн-площадки, в то время как в Европе цена стартует от 450 евро (18,5 тыс. грн).

Об этом пишет издание "Важные истории".

Журналисты проекта пообщались с представителями трех российских площадок, которые предлагают приобрести Starlink.

"С интернетом от Starlink вы получаете полную анонимность, защиту от РЭБ, доступ к любым сайтам. Данная модель не отслеживается, безопасна на СВО", – говорится в объявлении на одном из таких сайтов.

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Также утверждается, что абонентская плата составляет от 100 долларов в месяц, терминал имеет личный кабинет, работает в России и подходит для яхт.

Однако выяснилось, что это не совсем так. Starlink в России работают только рядом с границей Украины – в глубине страны-агрессорки их использовать не получится, объяснили продавцы.

Двое из них уточнили, что личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу, а на третьей площадке сказали, что это происходит "через европейскую страну".

Обещают, что Starlink будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, а также в Калининграде и на Камчатке вблизи Японии.

Боевики российского неонацистского подразделения "Эспаньола" с терминалом Starlink / Фото: из соцсетей

Все терминалы, продаваемые в РФ, уже настроены и готовы к использованию. В наличии – "версии V1, V2 RV и SL Global", которые стоят от 240 тыс. рублей (2450 евро или 1000 тыс. грн) до 299 тысяч рублей (3 тыс. евро или 124 тыс. грн) в зависимости от площадки.

Оплату принимают наличными, на карту или переводом от юрлица.

Для сравнения – в Европе Starlink стоит от 450 до 2843 евро (от 18 тыс. до 116 тыс. грн), а цена на стандартную подписку начинается от 50 евро (2 тыс. грн) в месяц.

Как выяснили "Важные истории", товар можно забрать лично в районе Москвы Хорошево-Мневники в жилых домах возле ТЦ "Авиапарк" на Ходинском поле и у жилого дома по улице Генерала Глаголева.

Несколько домов по соседству находятся в списке секретных объектов "особых потребителей электроэнергии", ранее обнаружившего центр "Досье", а также неподалеку от объектов ГРУ РФ – штаб-квартиры военной разведки и военной академии минобороны РФ, где готовят разведчиков.

Какой-либо прямой связи между адресами продавцов и военными объектами журналистам обнаружить не удалось.

Объявления о продаже Starlink в России

Напомним, ранее американское издание Defense One сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

В SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине. "Компания SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными, а значит и не обеспечивает работу сети спутниковой связи Starlink", — подчеркнули в компании.

В то же время основатель компании SpaceX Илон Маск утверждает, что "ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно".

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