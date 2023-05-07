Специально сбросили взрывчатку с дрона: детали гибели украинских спасателей в Херсонской области

При выполнении задач по разминированию пиротехники попали под обстрел, шесть специалистов погибли.

Стали известны подробности гибели шестерых спасателей в Херсонской области. Россияне специально сбросили взрывчатку с дрона, когда специалисты занимались разминированием.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВ Александр Толоконников в эфире FREEДОМ.

По его данным, перед гибелью сотрудники ГСЧС занимались разминированием и уборкой снарядов. При взрыве сдетонировали другие взрывные предметы.

"Это один из прилегающих к Херсону поселков. Там спасатели занимались разминированием и сбором взрывоопасных предметов. По предварительным данным, россияне целенаправленно сбросили взрывное устройство. После этого сдетонировали и другие снаряды. Погибли эти шесть человек. Еще двое ранены. 24-летняя. девушка-фельдшер, которая там была с ними, получила контузию и осколочные ранения, а также ранен 35-летний мужчина. Они доставлены в больницу", — сообщил Александр Толоконников.

Добавим, что враг продолжает нарушать все нормы международного права, обстреливая специалистов, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, плотно забросанную оккупантами боеприпасами.

Напомним, кафиры ведут наступательные действия на Бахмутском и Марьинском направлениях. Там ведутся тяжелые бои за города.

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