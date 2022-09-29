Специальное заседание СНБО: Зеленский анонсировал важные решения для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заверил, что 30 сентября на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты важные решения.

Глава государства Владимир Зеленский срочно созвал на 30 сентября заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого будет принято фундаментальное решение для Украины.

Об этом рассказал украинский президент во время видеообращения поздно вечером 29 сентября.

"Завтра – еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. До восстановления нашей территориальной целостности. Ради этого воюют и работают миллионы украинцев. Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на любые российские действия", — подчеркнул Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что Россия не получит новой территории Украины.

Россия присоединит себя к катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к человеческим ценностям. "Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить одного в России, кто хочет войны больше, чем жизнь. Вашей жизни, граждане России", — отметил он.

Напомним, россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время "долевой" мобилизации, поедут в состав военных подразделений в оккупированные области Украины, об аннексии которых Кремль планирует официально заявить 30 сентября.

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